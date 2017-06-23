Beşiktaş’taki TAK saldırısının iddianamesi hazır: Şüphelilere binlerce yıl ceza talebi

İstanbul’da 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında hazırlanan iddianamede 10 şüpheli yer aldı.

Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park’ta 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlenmişti.

10 şüpheli var

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı yedisi tutuklu 10 şüpheli hakkındaki iddianameyi tamamlayarak İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

İddianamede hayatını kaybeden 46 kişi ‘maktul’, yaralanan 263 kişi ‘müşteki’, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT ve İstanbul emniyeti ‘suçtan zarar gören’ sıfatıyla yer aldı.

‘Talimat PKK’dan’

İddianamede, TAK’ın, PKK tarafından ‘örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla özellikle kullanıldığı’ ifade edildi.

TAK’ın PKK’nın üst yönetiminden gelen talimatlarla saldırılarını gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, yaşananlara dair bilgi verildi.

Rekor ceza talebi

Tutuklu şüpheliler Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Reşit Beyhan ve Sercan Bingöl hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrı ayrı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yedi yıl altı ay ile 15 yıl, yedi kez ‘tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme’ suçundan 157 yıl altı ay ile 210 yıl, 39 kez ‘tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme’ suçundan 1315 yıl dokuz ay ile 1755 yıl, 35 kez ‘tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 340 yıl dokuz ay ile 420 yıl, 208 kez ‘tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 2 bin 28 yıl ile 2 bin 496 yıl, zincirleme olarak ‘patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme’ suçundan üç yıl altı ay ile 16 yıl altı ay ve zincirleme şekilde ‘patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme’ suçundan da üç yıl altı ay ile 16 yıl altı ay olmak üzere toplam 3 bin 856 yıl altı aydan 4 bin 929 yıla kadar hapis cezasına karar verilmesi istendi.

Ayrıca şüphelilerden Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz’ın ayrıca, ‘suç örgütüne üye olma’ suçundan yedi yıl altı ay ile 15 yıl, iki kez ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan iki yıl ile 10 yıl olmak üzere toplam dokuz yıl altı aydan 25 yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerden Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz’ın ‘suç örgütüne üye olma’ suçundan yedi yıl altı aydan 15 yıla, Nazim Beyhan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yedi yıl altı aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz’ın da iki kez ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan iki yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.