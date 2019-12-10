Beşiktaş’taki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin resmi enflasyon oranının gerçek enflasyondan farklı olduğu eleştirilerine şöyle cevap verdi: “TÜFE rakamlarını bireyler veya haneler kendi harcama ve tüketim yapılarına göre daha fazla veya daha az hissedebilirler.”