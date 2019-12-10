Beşiktaş’taki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı’nın çevresinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36’sı emniyet mensubu 46 kişi anıldı.
Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlenmişti.
Şehitler Tepesi’nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Tuğgeneral Nuh Köseoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.
Törende, saldırının kurbanları için dua edildi.