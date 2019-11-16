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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ta tartıştıkları kişiyi bıçaklayan iki vale gözaltında

Beşiktaş’ta tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayan iki vale gözaltına alınırken, bölgede izinsiz valelik yapan 10 vale standı kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş’ın Bebek semtinde sabah saatlerinde M. B. Ç. (22) isimli bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler M. B. ile O. G. adlı iki valeyi gözaltına aldı. Bölgede Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda izinsiz vale hizmeti verdiği belirlenen 10 vale standı da kaldırılarak bu standları kullananlara idari işlem yapıldı. 

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