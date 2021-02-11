Beşiktaş’ta otobüs durağına dalan şoföre müebbet ve 134 yıl hapis cezası

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde durağa dalarak bir kişinin ölümü, 14 kişinin yaralanmasına yol açan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 134 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

3 Kasım 2019’daki facianın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış, ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakuş getirildi. Bazı şikayetçiler de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savcı, sanık Karakuş’un bir kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini ve 14 kişiye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 210 yıla kadar hapsini talep etti.

‘Beni affetsinler’

Karakuş savunmasında, “Ben neden tanımadığım insanları öldürmek isteyeyim, kazaydı. Savcının beyanlarını çok ağır buluyorum. Böyle bir olayın olmasını istemezdim”, son sözünde ise “Mağdurların beni affetmesini talep ediyorum” dedi.

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Mahkeme heyeti, Karakuş’u maktül Yalçın Tahir Billur’u ‘kasten öldürmek’ten müebbet hapis cezasına çarptırdı. Pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmadı.

Karakuş, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 mağdura karşı dokuzar yıldan olmak üzere 90 yıl, mağdur Ayhan Berberoğlu’na karşı 13 yıl hapis, mağdurlar Melisa Erden ve Dilek Karaağaç’a karşı 10’ar yıldan olmak üzere 20 yıl hapis, mağdur Beril Altıntaş’a karşı 11 yıl hapis olmak üzere toplamda 134 yıl hapis cezası verdi.

‘Karardan memnunuz’

Yalçın Tahir Billur’un kızı Tuğba Billur, “Maddi ve manevi olarak çok yıprandık. Ama bugünkü kararda adalete güvenimizin yerine geldiğini gördük. Verilen ceza içimize su serpti, verilen karardan memnunuz. Umarız böyle bir olay bir başkasının başına gelmez “ dedi.

İddianameden

Olay yerinin Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağı önü olduğu belirtilen iddianamede, otobüsün ön tekerinden itibaren 1.5 metre boyunca fren izi bulunduğu tespit edildiği belirtilmişti. 4 Kasım 2019’da tutuklanan Karakuş’un polise ve sorgu hakimliğine verdiği ifadesinde, olaydan önceki gece uyuşturucu madde kullandığını, olay sırasında frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını bilerek ve isteyerek bozduğunu söylediği kaydedilmişti.

Sanık ifadesinde kasti olarak kalabalığın üzerine otobüsü sürdüğünü söylediği de iddianamede yer almıştı. İddianamede, Karakuş’un, Yalçın Tahir Billur’u ‘kasten öldürmek’ suçundan ve ’14 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs etmek’ suçundan bir müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 19 Ocak’ta görülen duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporunda sanıkta akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edilmişti.