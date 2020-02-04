Beşiktaş’ta otobüs durağına dalan şoför için müebbet ve 210 yıla kadar hapis talebi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, ‘bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Fotoğraf: DHA

3 Kasım 2019’da özel halk otobüsü durağa dalarak bir kişinin ölümüne 14 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

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Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı.

İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.