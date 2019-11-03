Beşiktaş’ta otobüs durağa daldı: İkisi ağır 13 yaralı

Beşiktaş Meydanı’nda bir otobüs durağa daldı, ikisi ağır 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre, Necdet K.’nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi’nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, Beşiktaş İskelesi’nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.’yı gözaltına aldı.

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Görgü tanığı olan bir yolcu şöyle konuştu: “Otobüsteydik, Zincirlikuyu’dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı. Birkaç kişiyi bıçakladığını gördüm. Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı.”

Biri şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere ikisi ağır 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle dendi: “Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen (1) vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir.”

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Açıklama şöyle devam etti: “Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)’ü İran uyruklu, (2)’si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır.”