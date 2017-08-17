Beşiktaş’ta neolitik döneme ait kalıntılar bulundu: Boğaz için bir ilk

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki metro istasyon inşaatında neolitik döneme ait kalıntılara rastlandı. Günümüzden 6 bin yıl öncesine gittiği tahmin edilen buluntular İstanbul Boğazı için de bir ilk.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyon kazısında dairesel planlı neolitik döneme ait olduğu tahmin edilen yapılar ve bu yapıların etrafında tıpkı Yenikapı arkeolojik kazılarında olduğu gibi urne tipi mezarlara rastlandı.

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Türkiye’nin en önemli neolitik dönem uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Özdoğan şunları söyledi: “Yenikapı’daki buluntulardan sonra İstanbul tarihinde bir boşluk oluşmuştu. Bilmediğimiz bir dönem vardı. Şimdi bu boşluğu Beşiktaş ile dolduracağız. İnanılmaz heyecanlandım. Beşiktaş gibi İstanbul’un merkezinde olması müthiş bir keşif. Dairesel yapılar tipik Trakya yerleşim biçimi. Demir çağına kadar bunu görüyoruz. MÖ 4 bin olduğunu tahmin ediyorum. Buluntular devam ettikçe tarihleme kesinlik kazanacaktır.”

Boğaziçi’nde bugüne kadar tarihöncesine ait yerleşim izlerine rastlanmamış olmasının Beşiktaş’taki metro kazılarının önemini arttırdığını söyleyen arkeolog Nezih Başgelen ise şöyle konuştu: “Daha önceleri Yenikapı, Fikirtepe, Pendik, Yarımburgaz ve Ağaçlı’da bulunanlar İstanbul’un uygarlık tarihi açısından sıra dışı değerlere sahip olduğunu göstermiştir. İstanbul’da mezolitik ve tunç çağı arasındaki boşlukları da doldurabilir.”