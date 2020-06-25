Beşiktaş’ta iki oyuncunun Covid-19 testi pozitif

Siyah-beyazlı futbol takımında iki oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş’ın internet sitesinde paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.”

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Kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de dahil toplamda 10 kişide virüs tespit edilmişti. Yeni testlerle birlikte sayı 12’ye çıktı.