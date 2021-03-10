Beşiktaş’ta hava kirliliğinde ‘kırmızı’ alarm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre bu sabah saatlerinde Beşiktaş’ın hava kalitesi ‘sağlıksız’ olarak nitelendirilen ‘kırmızı’ seviyeye yükseldi.

Fotoğraf: Arşiv

Bu seviye, herkesin sağlığını etkileyecek, kalp ve solunum yolu hastalıkları olanların ise ciddi şekilde etkilenebileceği hava kalitesini gösteriyor. Bakanlıktan hava kalitesi altı ayrı renkte gösteriliyor.

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Yeşil renk iyi, sarı renk orta, turuncu renk hassas, kırmızı renk sağlıksız, pembe renk kötü ve bordo tehlikeli olarak nitelendiriliyor.

DHA’ya konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros şunları söyledi: “Hava kirliğinin oluşum nedeni araçlardan çıkan egzoz, evlerde ısınma amaçlı yaktığımız yakıtlar ve sanayi tesislerinden çıkan kirleticiler. Şu anda kış dönemindeyiz bu üçü de etkin durumda. Sabah saatleri trafik yoğun, bunlar atmosfere çıktığı zaman havaya karışıyor.

Soluduğumuz zaman öncelikle bu kirli hava ciğerlerimize ulaşıyor. Bu yolla gelen parçacık maddeler, kalp damar sistemlerine kadar giderek sistemin komple çalışmasını zorlaştırıyor veya farklı şeylere yol açabiliyor. Akciğer kanserinin neredeyse üçte biri hava kirliliğinden oluşuyor, kalp damar hastalıkları aynı şekilde. Hatta beyne, beyin inmelerine kadar yol açabiliyor. Aynı şekilde kirli veya zehirli gazlar var, mesela ozon, azot dioksit gibi kirletici gazlar da yine bizde başta tahrişle başlayarak vücudumuzda olumsuz etki yapıyor. Bu etki bir anda oluşan bir etki değil. Uzun vadeli olduğu için biz bunu doğrudan hissedemiyoruz. Hayat kalitemizde düşüşler şeklinde kendini hissettiriyor.”