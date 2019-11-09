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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ta durağa dalan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta, 3 Kasım’da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak bir kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Fotoğraflar: DHA

Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı.

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İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.

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