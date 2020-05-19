Beşiktaş’ta ‘corona’ testleri negatif

Beşiktaş Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü’ü, önceden pozitif çıkan sonuçların da negatife döndüğünü belirtti.

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Ülkü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.”

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin corona virüs testi geçen hafta pozitif çıkmış, Çebi ‘Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamayacağını’ söylemişti.