Beşiktaş’ta ‘corona’ testleri negatif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı’nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Siyah-beyazlıların sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü’nün kulübün sitesinde yayınlanan açıklaması şöyle: “27 Mayıs Çarşamba günü teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.”

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 13 Mayıs’ta yapılan testte, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin virüse yakalandığı tespit edilmiş, 22 Mayıs’ta ise test negatif çıkmıştı.

12 Haziran’da tekrar başlayacak olan ligler öncesinde TFF, ‘Futbola Dönüş Protokolü’nü güncellemiş, takımların en az sekiz kez test edileceğini açıklamıştı.