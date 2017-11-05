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Beşiktaş’ta ‘cam filmi’ yasağına protesto: Modifiye suç değil, yaşam tarzımız

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde toplanan oto aksesuarcılar, araçlarda cam filminin yasaklanmasını protesto etti.

Fotoğraf: @frtpyds

Araçlara cam filmi takılması geçen günlerde yasaklanmış, karar Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da ‘kusurlar tablosu’nu güncellemişti.

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Cam filmi takılan ya da sonradan camları boyanan araçlar, 1 Kasım tarihinden bu yana itibaren muayeneden geçemiyor.

‘Cam filmimize dokunmayın’

Balmumcu’da toplanan oto aksesuar işletmecileri, ‘Modifiye suç değil, yaşam tarzımız’ sloganlarıyla Beşiktaş Meydanı’na geldi.

Ellerinde dövizler ve Türk bayrağı olan grup adına açıklama yapan Paşam Sezer Türkoğlu, “Bugün burada toplanmamızın nedeni cam filminin yasak olması. Buraya gelen arkadaşlar ekmeği için çalışan insanlar. Cam filmi yasak olduğu zaman bu insanların dükkanı, elemanı, vergi levhası her şeyi kapanıyor. Devlete sesleniyoruz buradan; modifiye suç değil, yaşam tarzımız, cam filmimize dokunmayın” diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından Barbaros Bulvarı’nda olaysız bir şekilde dağıldı.

Cam filmi takılı araçlar muayeneden geçemeyecek


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