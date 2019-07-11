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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ta bara giden iki bekçi mekanda ‘Çav Bella’ çalınca havaya ateş açtı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bara giden iki gece bekçisi, ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına öfkelenip havaya ateş açtı. Bekçiler daha sonra açığa alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.’yi de alarak geçtiğimiz pazar akşamı Bebek sahilindeki bir bara gitti.

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Şarkı çalmaya başlayınca öfkelenip bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başlayan bekçiler beylik tabancalarını çıkartarak havaya birer el ateş etti.

Barda büyük bir korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı.

Bekçiler ve arkadaşları M.C, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

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