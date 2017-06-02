Beşiktaşlı yöneticiden ‘Bize yaptıklarını hak etmedik’ dediği Mario Gomez’e: Senin hesabın varsa Allah’ın da var

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Türkiye’deki politik durum gerekçesiyle futbol hayatına siyah-beyazlı kulüpte devam etmeyen ve sezon başında Wolfsburg’a imza atan Mario Gomez için, “Bize yaptıklarını hak etmedik” dedi.

‘Oyalamaya hakkı yok’

DHA’dan Ali Danaş’a konuşan Albayrak, Alman golcüyü transfer sürecinde kulübü ‘oyalamakla’ suçladı: “Mario’nun çok açık ve dürüst olduğunu düşünmüyorum o dönemde. Çünkü biz onu hep bekledik, başka bir B planımız yoktu. Santrafor arama anlamında başka bir strateji de yapmadık. Biz onunla ne zaman konuşmak istesek hep ‘Konsantre olayım Beşiktaş’ın şampiyonluğu var’ dedi. Sonra milli takımın Avrupa şampiyonası vardı orada görüşmek istedik, orada da ‘Hedefimiz final, şampiyonluk, ona konsantreyim’ derken sonra bir anda ‘Ben gelmiyorum’ dedi. Sonuç itibariyle benim şahsi fikrim herkesin birbirine karşı açık ve dürüst olması lazım, profesyonelce yapılan bir iş, kimse kimseyi zorla tutmuyor. Mutsuz olabilirsin, olmayabilirsin, oyalamaya hiç kimsenin hakkı yok. Ne bizim tarafımızdan ne futbolcu tarafından.”

‘Kaderiyle baş başa kaldı’

Gomez’den bu süreçte ‘Ben başka bir takıma gidiyorum. Teşekkür ediyorum siz bana büyük emek sarf ettiniz, ben iki sene önce yerlerde sürünüyordum. Ne kulüp ne milli takım bazında bir kariyerim kalmamıştı’ demesini beklediğini dile getiren Beşiktaşlı yönetici şöyle devam etti: “Beşiktaş ona ne yaptı, tuttu elinden aldı. Ha bize de fayda sağladı, bu bir karşılıklı kazan kazan olayı. Ama sonuçta Beşiktaş ona yuvasını açtı bir emek sarf etti, milli takıma yükseldi, onun vasıtasıyla da gitti. Ama işte Allah’ın da bir hesabı var. Senin hesabın var ama Allah’ın da bir hesabı var. Yani bize ‘Şampiyonlar liginde nasıl takım yapacaksınız, benim onu görmem lazım’ derken bir anda gittiği takımda son maçta küme düşmekten kurtuluyorsun. Biz şampiyon olurken onlar küme düşmeme maçı oynadı. İşte Allah’ın kaderi, bir senede neler değişti. O yüzden ben kendi adıma söylüyorum Mario’nun bize yaptığı davranışları biz hak etmedik. Ona yapmış olduğumuz iyi niyetin karşılığını hak etmediğimizi düşünüyorum. O yüzden de kendisi kaderiyle baş başa kaldı.”