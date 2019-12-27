Beşiktaşlı taraftarlardan derbi hakemleri için suç duyurusu

Ankara’daki bazı Beşiktaş taraftar dernekleri, Süper Lig’in 16. haftasında oynanan (22 Aralık) ve 3-1 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yöneten hakemler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği ve Çarşı Ankara Grubu üyesi bir grup taraftar, maçın orta hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan ve 4. hakem Alper Ulusoy hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet’ suçlarını işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında görev alan hakemlerin ‘yanlı’ ve ‘kasıtlı’ kararlarının mutlak suretle yargı incelemesinden geçmesi gerektiğini söyleyen Beşiktaşlı Hukukçular Derneği Başkanı İlhan Şevki Masarifoğlu, imtiyaz peşinde olmadıklarını; hem Beşiktaş hem de diğer kulüpler için şeffaf ve adli bir yönetim gösterilmesini talep ettiklerini söyledi.

Masarifoğlu, söz konusu maçtaki hakem kararlarının hata olarak adlandırılamayacağını, sonucun tasarlanıp hakemler tarafından belirlendiğini iddia etti.

Masarifoğlu şöyle konuştu: “VAR kayıtlarının adeta bir devlet sırrı gibi saklanmasını doğru ve olumlu bulmuyoruz. Hem Beşiktaş camiasının, hem Türk futbolseverlerinin, hem de her Türk vatandaşının bu kayıtları öğrenme, bilme hakkı vardır.”

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Beşiktaş kulübü maç sonrasında VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemiş, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ise bugün yapılan açıklamada kayıtların açıklanmayacağı söylenmişti.