‘Beşiktaş’la oynamak zor’ diyen Kafkas: Teknik adamlar kenarda çaresiz kalıyor, ben de bunun bir örneğini yaşadım

Süper Lig’in 21’inci haftasında lider Beşiktaş’a Vodafone Arena’da 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor’un teknik direktörü Tolunay Kafkas, “Bizim gibi takımlar için Beşiktaş’la oynamak gerçekten çok zor” dedi.

‘Arada çok büyük bir kalite farkı var’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 3-4-3 dizilişiyle sahada yer alan takımının savunmada 5-4-1’e dönüp hızlı hücuma çıkmaya çalıştığını anlatan Kafkas, şunları söyledi: “Topu kaptırdığımız yerde baskı yapmaya çalıştık. Aslında hücum yönünde beklediğimden daha fazla pozisyona girdik. Beşiktaş da bize izin verdi işin gerçeğini konuşmak gerekirse. İşin doğrusu şu. Maalesef arada çok büyük bir kalite farkı var. Özellikle iki orta saha oyuncumuzun çok fazla dripling özelliği olmaması, pas özelliği olamaması bize pahalıya mal oldu.”

‘Bazen teknik adamlar da çaresiz kalıyor’

“Beşiktaş bizim rakibimiz değil” diyen 48 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “Fakat buraya puan almaya gelmiştik. Oynamak zor gerçekten Beşiktaş’la, hele bizim gibi takımlar için. Bazen teknik adamlar da kenarda çaresiz kalıyorlar. Ben de bugün bunun bir örneğini yaşadım. Çok güçlü bir takım Beşiktaş. Tebrik ediyorum. Bizim için hedef maç, Antalyaspor maçı. Ben yine de oyuncularımdan memnunum. Biraz daha dikkatli olabilseydik, biraz da şans yardım etseydi belki bir beraberlik alabilirdik bugün.”