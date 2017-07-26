Beşiktaş’ın ‘tavrı net’: Şenol Güneş, olmayacak duaya amin demektir 

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli takım teknik direktörlüğü için adı geçen Şenol Güneş konusunda siyah-beyazlı kulübün tavrını açık bir dille ifade etti: “Olmayacak duaya amin demektir.”

‘Güneş’le nice zaferler yaşamak istiyoruz’

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından milli takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktörle çalışmaktan mutlu olduklarını belirten Orman, buna karşın Beşiktaş’ı iki sene üst üste şampiyon yapan Güneş’le bundan sonra da nice zaferler yaşamak istediklerini dile getirdi.

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‘Olmayacak duaya amin demek’

Kamuoyunda milli takım teknik direktörlüğü için ilk akla gelen ismin Güneş olmasını ‘anlaşılabilir bulan’ Beşiktaş başkanı “Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım. Şenol Güneş, ‘Olmayacak duaya amin demektir.’ Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir” ifadelerini kullandı.