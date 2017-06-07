Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında yaralanan taraftar sağ bacağını kaybetti


Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında yaşanan tekne kazasında yaralanan taraftarın sağ bacağını kaybettiği öğrenildi.

DHA’nın haberine göre kazada iki bacağından yaralanan Samet Bakan, dün sabah sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alındı. Bakan’ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi.

Ağabey Ahmet Bakan “Sağ bacağında sıkıntı vardı. Sağ bacağını maalesef diz altından aldılar. Yoğun bakımdan çıktı, doktorlar dahi iyi olduğunu belirtti. Pazar sabahı itibariyle hayati tehlikesi kalkmıştı” dedi.

Kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirten Bakan, “Zaten videolarda da belli. Benim kardeşim o gün niyetliydi, orucundaydı. Tamamen kötü şans ve kader” diye konuştu.

Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında tekne kazası: İki taraftarın bacağı kırıldı

SON HABERLER

İki eğitimcinin ‘işkence’ şikayetine ret: Örgüte hedef gösteriyorlar

  İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın gözaltına alınırken işkence gördüklerine dair yaptıkları suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Emniyet savcılığa verdiği yanıtta şöyle dedi: “Bu tür mesnetsiz iddialarla emniyet güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonları sekteye uğratmaya, personelin azmini olumsuz etkilemeye ve görevli kolluk kuvvetlerinin açık kimlik […]

Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması öne çekiliyor

  Hükümet Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın Meclis gündeminde öne çekilip bugün ele alınmasını önerdi. Hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün ve Moritanya da katılmıştı. Türkiye ise şu zamana kadar […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...