Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında yaralanan taraftar sağ bacağını kaybetti

Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında yaşanan tekne kazasında yaralanan taraftarın sağ bacağını kaybettiği öğrenildi.

DHA’nın haberine göre kazada iki bacağından yaralanan Samet Bakan, dün sabah sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alındı. Bakan’ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi.

Ağabey Ahmet Bakan “Sağ bacağında sıkıntı vardı. Sağ bacağını maalesef diz altından aldılar. Yoğun bakımdan çıktı, doktorlar dahi iyi olduğunu belirtti. Pazar sabahı itibariyle hayati tehlikesi kalkmıştı” dedi.

Kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirten Bakan, “Zaten videolarda da belli. Benim kardeşim o gün niyetliydi, orucundaydı. Tamamen kötü şans ve kader” diye konuştu.