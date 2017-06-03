Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında tekne kazası: İki taraftarın bacağı kırıldı

Beşiktaş’ın İstanbul Boğazı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında yaşanan tekne kazasında iki kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre sekiz üniversite öğrencisi kutlamalara katılmak için kiraladıkları yatla Kabataş’tan denize açıldı.

Futbolcuların bulunduğu tekneye yaklaştıkları sırada bir başka teknenin çarptığı yatta bulunan 31 yaşındaki Samet Bakan’ın bacakları kopma noktasında kırıldı. Eşi Kerem Gürel’le kutlamaya katılan 30 yaşındaki Özlem Gürel’in de bacakları kırıldı.

Ortaköy iskelesine getirilen ve buradan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar ameliyata alındı.

‘Futbolcularla üçlü çekiyorduk’

Yatta bulunan taraftarlardan Serdar Tümen, kazayı şöyle anlattı: “Beşiktaşlı futbolcuların bulunduğu yatın çevresindeydik. Futbolcularla üçlü çekiyorduk. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Bu sırada arkadan bir anda bir tekne geldi. Bize sürte sürte gitti. İki arkadaşımız ağır yaralandı, ameliyatta. Dua bekliyoruz. Durumları çok ağır.”

Arkadaşlarının tekneden bacaklarını sarkıttığı yönündeki haberleri yalanlayan Tümen, “Zaten ayakta duramıyorduk. Dalga sürekli çarpıyordu. Sağımız solumuz bomboş. O tekne üstümüze geldi, vurdu geçti” diye konuştu.

‘Diğer tekne bodoslama girdi’

Üniversiteden arkadaşlarıyla kutlamalara katılan Gökay Sarıoğu ise, “Bizim bulunduğumuz yatın korkuluğu mu geldi anlamadım. Aynı sıradaydık. Diğer tekne geldi, bodoslama yandan girdi. Bağrışma duydum. Yan tarafa baktım. Yanımdaki arkadaşlarımı yerde gördüm” ifadelerini kullandı.