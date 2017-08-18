Beşiktaş’ın ilk sakinlerinden: Metro kazısında 6 bin yıllık iskelet bulundu

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın danışmanı, yabancı güçlerin isyancılara desteklerini çekmeleriyle, altı yıldır süren savaşın sona yaklaşmakta olduğunu savunarak ister Türk, ister Amerikalı olsun, hükümetin bütün ‘gayrimeşru’ güçlere karşı duracaklarını söyledi. Reuters’in haberine göre danışman Bouthaina Şaban, Şam’da savaştan bu yana ilk kez uluslararası bir fuar düzenlenmesinin, ‘savaşın sona erdiği mesajını verdiğini ve ülkenin artık […]