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Beşiktaş’ın ilk sakinlerinden: Metro kazısında 6 bin yıllık iskelet bulundu

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Beşiktaş’taki metro istasyonu için sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan ve 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen iskelet. (Fotoğraf: @istarkeoloji)


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