Beşiktaş’ın ilk sakinlerinden: Metro kazısında 6 bin yıllık iskelet bulundu

Beşiktaş’taki metro istasyonu için sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan ve 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen iskelet. (Fotoğraf: @istarkeoloji)
Yaramazlara biraz batar!
Beşiktaş’taki metro istasyonu için sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan ve 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen iskelet. (Fotoğraf: @istarkeoloji)
‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında tutuklu yargılanan Bugün gazetesi muhabiri Cihan Acar ve Zaman gazetesi muhabiri Bünyamin Köseli hakkında tahliye kararı verildi.
Eskişehirspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalindeki olaylarla ilgili başlatılan operasyon sosyal medyada da yankı buldu.
CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Alm Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde ‘Rıza Sarraf davası’ndan endişelenmesi gereken isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yer aldığına dikkat çekerek, ‘iktidar sahiplerinin kamuoyu vicdanını yaralayan bu iddialar hakkında ivedilikle açıklama yapması gerektiğini’ belirtti.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP sözcüsü Mahir Ünal’la yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın danışmanı, yabancı güçlerin isyancılara desteklerini çekmeleriyle, altı yıldır süren savaşın sona yaklaşmakta olduğunu savunarak ister Türk, ister Amerikalı olsun, hükümetin bütün ‘gayrimeşru’ güçlere karşı duracaklarını söyledi. Reuters’in haberine göre danışman Bouthaina Şaban, Şam’da savaştan bu yana ilk kez uluslararası bir fuar düzenlenmesinin, ‘savaşın sona erdiği mesajını verdiğini ve ülkenin artık […]