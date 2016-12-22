Beşiktaş’ın gündemindeki Ryan Babel, Deportivo’ya veda etti: Keşke daha farklı olsaydı 

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, kulübü Deportivo La Coruña’ya veda etti.

Son olarak, Deportvio’nun Kral Kupası’nda Real Betis’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gole imza atan, bir de penaltı yaptıran Babel, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla çekilen bir fotoğrafla birlikte veda mesajını paylaştı.

‘Coruna’yı evim gibi görüyorum’

Sezon başında transfer olduğu ekipte kısa zamanda yeni arkadaşlar edindiğini dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: “Keşke durumlar daha farklı olsaydı. Bütün hocalarıma bana yardım ettikleri için ve kısa zamanda geri dönmem için yardımlarına teşekkür ederim. İspanyolca dersleri için de teşekkür ederim. Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sizlerin bana verdiği her şeyi takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Sadece üç aydır bile olsa Coruna’yı evim gibi görüyorum.”

Deportivo La Coruña formasıyla çıktığı 12 maçta beş gol ve bir asistlik performans gösteren Babel’in 24 Aralık cumartesi günü İstanbul’da olması bekleniyor.