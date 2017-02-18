Beşiktaş’ın dava açtığı Fenerbahçe taraftar sitesi 12 Numara’nın Twitter hesabı askıya alındı 

Beşiktaş’ın hakkında erişim engeli kararı aldırdığı Fenerbahçe taraftar sitesi 12 Numara’nın 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Twitter hesabı askıya alındı, 12numara.org’a da erişilemiyor.

Aralık 2016’da ‘erişim engeli’ kararı çıktı

Siyah-beyazlı kulüp, 12numara.org’un Twitter hesabından yapılan bir paylaşımın hakaret içerdiği ve kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 Aralık 2016’da mahkemeye başvurdu. Beşiktaş’ın şikayetini haklı bulan İstanbul 14’üncü Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu içeriğe erişimin engellenmesine hükmetti ancak bu karar o dönemde uygulanmadı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, aynı hesaptan hakaret içerikli mesajların paylaşılmaya devam ettiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Beşiktaş yönetimi 12numara.org hakkında ikinci kez erişim engeli kararı aldırdı. An itibariyle 12 Numara’nın Twitter hesabına ulaşmak isteyenler ‘Hesap askıya alındı’ mesajıyla karşılaşıyor.

‘Telif haklarını ihlalden askıya alındı’

12 Numara’nın kurucularından Mehmet Alakuş ise hesabın ‘telif haklarını ihlal’den askıya alındığını savundu. Hesabın askıya alınmasına neden olan içeriğin, ‘Vodafone Arena hatırası’ başlığıyla paylaşılan bir video olduğunu belirten Alakuş, “İçerik Türkiye Kupası maçı. Yayıncı ATV. Buna rağmen ligtv adına sahte başvuru yapılmış. Olay bu” dedi.

Telif nedeniyle bir askıya alma durumu söz konusu. Kurucusu olduğumdan dolayı bu durumlarda daima destek veririm. Kimseyi ilgilendirmez. — Mehmet Alakuş (@exagg) 18 Şubat 2017

Tahmini olarak Pazartesi ya da en geç Salı gününe kadar 12 Numara tekrar açılmış olur. Kendileri daha iyi cevap verecektir. — Mehmet Alakuş (@exagg) 18 Şubat 2017