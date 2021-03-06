Beşiktaş’ın borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin lira

Beşiktaş Kulübü’nün olağan divan kurulu toplantısında, kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ’nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin lira olduğu bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu’nun 2021 yılı 1. olağan toplantısı yapıldı.

Reklam

Toplantı, Vodafone Park’ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Tevfik Yamantürk, salgın sürecinde dünya futbol endüstrisinin yüzde 12 daraldığını belirterek, “Gelirler azalıyor, yayın gelirleri, ticari gelirler, stat gelirleri azalıyor. Futbolu iyi yönetirsek, gelirlerimizi artırırsak futbolun çok iyi yerlere gelebileceğini ve kulüplerimizin milli olarak kalabileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Borç 3 milyar 570 milyon

Toplantıda, Beşiktaş’ın borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklandı.

Reklam

Mali konularda üyelere bilgi veren denetleme kurulu üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ’nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğunu belirterek, toplam borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğunu söyledi.