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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak yok

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş’ın 22 kişilik kadrosu belli oldu.


Siyah-beyazlıların UEFA’ya bildirdiği kadroda, yeni transferler Demba Ba ve Ersam Adem Gülüm’le, Rhodolfo, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak yer almadı.

Son 32 turunda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile eşleşen Beşiktaş’ın 22 kişilk kadrosunda bulunan isimler şöyle: Fabri, Mitroviç, Adriano, Tosic, Quaresma, Aboubakar, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay, Necip, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Talisca, Utku Yuvakuran.

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