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Yaramazlara biraz batar!

‘Beşiktaş’ın askeri’ alkışlarla: Yüzüne gelen top sonrası gözünde şişlik oluşan Fabri oyuna devam edemedi

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Gençlerbirliği’ni Vodafone Arena’da konuk eden Beşiktaş’ta kaleci Fabri sakatlandı.

Ekran görüntüsü Bein Sports’tan alınmıştır.

Karşılaşmanın 34’üncü dakikasında Uğur Çiftçi’nin şutunda yüzüne gelen top sonrası yerde kalan ve sol gözünde şişlik oluşan İspanyol oyuncu, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından oyuna devam etmek istese de, bir süre sonra kenara değişiklik işareti yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların alkışlarıyla 43’üncü dakikada sahayı terk eden Fabri, yerini Tolga Zengin’e bıraktı.

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