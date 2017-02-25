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Beşiktaş yalanladı: Mario Gomez’le anlaşma sağlandığı, geri döneceği iddiası gerçekten uzak

Beşiktaş, Türkiye’deki politik durum gerekçesiyle kariyerine siyah-beyaz kulüpte devam etmeyen Alman futbolcu Mario Gomez’in önümüzdeki sezon takıma geri döneceğine dair haberleri yalanladı.

Fotoğraf: bjk.com.tr

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, futbolcu Mario Gomez’in kulübümüze geri döneceği, kendisi ile anlaşma sağlandığı şeklinde yansıtılan iddialar gerçeklerden uzaktır, asılsızdır” dendi.

Beşiktaş’ın, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde ‘hedefe odaklandığı’ vurgulanan açıklamada, taraftarlardan bu iddialara itibar etmemeleri istendi.

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