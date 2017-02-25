Beşiktaş, Türkiye’deki politik durum gerekçesiyle kariyerine siyah-beyaz kulüpte devam etmeyen Alman futbolcu Mario Gomez’in önümüzdeki sezon takıma geri döneceğine dair haberleri yalanladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, futbolcu Mario Gomez’in kulübümüze geri döneceği, kendisi ile anlaşma sağlandığı şeklinde yansıtılan iddialar gerçeklerden uzaktır, asılsızdır” dendi.
Beşiktaş’ın, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde ‘hedefe odaklandığı’ vurgulanan açıklamada, taraftarlardan bu iddialara itibar etmemeleri istendi.