Beşiktaş, Wolverhampton’a evinde mağlup: 0-1

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2’nci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton Wanderers’a 90+3’üncü dakikada yediği golle 1 – 0 mağlup oldu. Konuk takıma 3 puanı getiren golü Willy Boly kaydetti.
28’inci dakikada sol kanattan gelişen Wolverhampton atağında Jimenez’in ortasında Vida’ya çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Karius son anda topun sahibi oldu.
34’üncü dakikada Dorukhan kaptığı topu sağ kanattaki Lens’e aktardı. Lens’in rakibin geçtikten sonra yaptığı ortada ceza sahasında Caner, sağ ayağıyla bekletmeden vurdu. Top, üstten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık skorla sona erdi.
55’inci dakikada Wolverhampton sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Moutinho’nun ortasına ön direkte Jimenez kafayı vurdu. Topu üstten auta çıktı.
68’inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ljajic ortaladı. Ceza sahasında Vida’nın kafa vuruşunda top, yandan auta gitti.
90+3’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ruben Neves’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Boly, topu kontrol ettikten sonra plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Mücadelede başka gol olmadı ve Wolverhampton Wanderers mücadeleyi 1-0 kazandı.