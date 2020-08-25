Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nden elendi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turunda PAOK’a yenilerek kupaya veda etti.
Beşiktaş, bugün akşam oynanan maçta Yunanistan’ın Selanik kentindeki Toumba Stadyumu’nda PAOK’a konuk oldu. Yunan ekip, 7’nci dakikada Tzolis’in golüyle 1-0 önce geçti. PAOK, 24’üncü ve 30’uncu dakikalarda bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı.
Beşiktaş tek golünü 36’ncı dakikada Larin’le buldu. Maç 3-1 Yunan temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş bu sonuçla elenmiş oldu.
Beşiktaş, Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.