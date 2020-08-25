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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nden elendi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turunda PAOK’a yenilerek kupaya veda etti.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş, bugün akşam oynanan maçta Yunanistan’ın Selanik kentindeki Toumba Stadyumu’nda PAOK’a konuk oldu. Yunan ekip, 7’nci dakikada Tzolis’in golüyle 1-0 önce geçti. PAOK, 24’üncü ve 30’uncu dakikalarda bulduğu gollerle farkı üçe çıkardı.

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Beşiktaş tek golünü 36’ncı dakikada Larin’le buldu. Maç 3-1 Yunan temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş bu sonuçla elenmiş oldu.

Beşiktaş, Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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