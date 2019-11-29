Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon liranın akıbeti belirsiz

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL’nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağış da bu vakfa devredilmiş, ancak vakfın kayıtlı adresinin boş olduğu tespit edilmişti.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt arafından bombalı saldırı yapılmış, 47 kişi hayatını kaybetmişti.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre katliamda hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay Akbaş’ın babası Salim Akbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) iki yıl sonra bağışların durumunu sordu.

Bakanlığın yanıtında soruya ‘Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın cevap vermesinin daha uygun olacağı’ ifadesine yer verildi.

CHP’li Altay: Üç yıldır bağışlar sahiplerine ulaşmadı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, söz konusu bağışın adresi ve yöneticileri belli olmayan vakfa aktarılmasının hukuksuzluk olduğunu savundu.

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Altay, aradan üç yıl geçmesine karşın vatandaşların bağışlarının hak sahiplerine ulaştırılmadığını belirterek şöyle konuştu: “Şimdi bu bağışlar hâlâ kurulamayan, sahte adresler açıklanan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmak isteniyor. Bağışların bu vakfa aktarılması hukuksuzdur. Milletimiz bu bağışları, darbe girişiminde ve terör saldırısında zarar görenler için vermiştir.”

CHP vakıfla ilgili araştırma önergesi vermişti

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların akıbetine ilişkin temmuz ayında TBMM başkanlığına bir araştırma önergesi sunmuştu.

Önergede dönemin aile bakanının Anadolu Ajansı’na 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’nda 20 Ocak 2017 itibariyle 309 milyon para toplandığını ifade ettiği hatırlatılarak, bir araştırma komisyonu kurulması talep edilmişti.