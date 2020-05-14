Beşiktaş kulübünün başkanı Ahmet Nur Çebi’de ‘corona’ çıktı

Beşiktaş, kulüpte yapılan corona testi sonucunda başkan Ahmet Nur Çebi’de virüse rastlandığını açıkladı.

Fotoğraf: bjk.com.tr

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş’ın da mücadele ettiği Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını açıklamıştı. Beşiktaş, 9 Mayıs’ta bir futbolcu ve çalışanda virüs tespit edildiğini duyurmuştu.

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Kulübün bugünkü ilk açıklamasında, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.”

Kulübün ikinci açıklamasında ise başkan Çebi’de de virüs çıktığı, tedavisine başlandığı duyuruldu.