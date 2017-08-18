Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine kazanamadı

Süper Lig 2017/18 sezonu ikinci hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Kasımpaşa’nın golleri 23’üncü dakikada Neumayr ve 79’uncu dakikada Trezeguet’den gelirken, konuk Beşiktaş’ın gollerini 7’nci dakikada Babel ve 34’üncü dakikada Talisca kaydetti.

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‘Lanet’ son bulmadı

Beşiktaş, şampiyon olduğu son iki sezonda 2-1 kaybettiği Kasımpaşa deplasmanında yine kazanamadı.

‘İkinci hafta’ sendromu

Ligde son altı sezonda oynadığı ikinci hafta maçlarında sadece bir kez kazanan siyah-beyazlılar, dört beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.