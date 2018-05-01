Beşiktaş kararlı: İtirazımız lehte sonuçlanmazsa maça çıkmayacağız

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Beşiktaş, tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına itiraz ederken, sonuç lehte olmazsa maça çıkmayacağını yineledi.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçın 3 Mayıs saat kaldığı yerden ancak seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş ise maça çıkmama kararı almıştı.

Reklam

Kararı TFF Tahkim Kurulu’na taşıyan Beşiktaş başvuruyu bugün yaptı.

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine, maça çıkmama kararını divan kurulunda alındığını ve Beşiktaş camiasının kararın arkasında durduğunu söyledi.

Reklam

Mahmutyazıcıoğlu, Tahkim Kurulu’na başvurmalarına ilişkin şunları söyledi: “Beşiktaş camiasının seçilmiş yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır ancak yıllar sonra ‘Niçin tahkime gidilmedi’ diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Tahkim Kurulu’na yapılan itiraz da bu hukuki girişimlerden biridir.”

Beşiktaş yöneticisi, TFF’nin hatalı bir karar verdiğini savundu: “Beşiktaş’ın haklarını hukuk karşısında sonuna kadar savunacağız. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA’nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk.”

Mahmutyazıcıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır.”