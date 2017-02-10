Beşiktaş kafilesine Karabük çıkışında taşlı saldırı: Yaralanan yok, takım otobüsünün camları kırıldı 

Karabükspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ın takım otobüsü kent çıkışında taşlı saldırıya uğradı.

beIN SPORTS muhabiri Tuna Akdemir’in anlatımına göre siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, yola çıktıktan 10 dakika sonra polis ekipleriyle birlikte bir anda sağa çekti.

‘Biz de anlayamadık’

“İlk başta biz de ne olduğunu anlayamadık” diyen Akdemir, olayı şöyle anlattı: “Karabük’ün hemen çıkışında takım otobüsüne taşlı saldırı olmuş. Takım otobüsü bu anlamda biraz hasar aldı. Camlarında kırık vardı. Sonrasında tabii takım otobüsünü o bölgede durdurmadılar. Yaklaşık yedi sekiz kilometrenin ardından sağa çekti otobüs. Cam kırıkları temizlendi. Sonrasında yeniden yola çıktı.”

Şenol Güneş tepki gösterdi

Teknik direktör Şenol Güneş’in bu olaya çok sinirlendiğini belirten beIN SPORTS muhabiri, “Bu duruma tepki gösterdi. Şu anda yolculuk devam ediyor. Kimsenin yaralanması ya da farklı bir durum söz konusu değil. Sadece maddi hasara yol açan bir saldırı oldu siyah-beyazlı kafileye” dedi.