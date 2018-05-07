Beşiktaş ile Bereket Döner arasında ‘Come to Beşiktaş’ davası

Beşiktaş, ‘Come to Beşiktaş’ sloganı için Türkiye Patent Enstitüsü’ne başvuran Bereket Döner’e dava açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre kulübün avukatları, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtıkları davanın dilekçesinde, kulübün 1903’te Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulduğunu ifade etti.

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Dilekçede, ismin 1909’da Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü’ne çevrildiği, bunun da 26 Ocak 1911’de ilk tescil edilen Türk spor kulübü olduğu kaydedildi.

Bereket Döner’in 2017’de ‘Come to Beşiktaş’ markasını tescil ettirmek için Türkiye Patent Enstitüsü’ne başvurduğunun tespit edildiği ifade edilen dilekçede, bunun kulübün özellikle yabancı oyuncuların transferi için sosyal medyada kullanılan bir slogan olduğu dile getirildi.

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Dilekçede, kulüp başkanı Fikret Orman’ın daha önce ‘Come to Beşiktaş’ yazılı bir formayı giydiği anlatılarak “Bu slogan kulüple özdeşleşmiş bir ibare olup, davalıya ait özgün bir nitelik taşımamaktadır” dendi.

‘Başvuruyu reddedin’

Dilekçede, sloganın kampanya halinde kullanılmasıyla birçok kişinin kötü niyetli olarak bu markanın farklı sınıflarda tescili için marka başvurularında bulunduğu savunularak şunlar kaydedildi: “Bunlardan birisi de Ömer Kara adlı kişidir. BJK, Ömer Kara’nın marka başvurusuna itiraz etti ve Türk Marka ve Patent Kurumu, Ömer Kara’nın markasını reddetti. ‘Come to Beşiktaş’ markasının müvekkil kulübe aittir. Davalı şirketin marka başvurusunun reddedilmesi gerekmektedir. Davalının marka başvurusunun BJK’nin markasıyla karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Davalı şirketin marka başvurusunun müvekkilimin marka hakkına tecavüz teşkil eden eylem olması nedeniyle ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Tedbir talebimiz davalının tescil talebi gerçekleşmemişse tescilin engellenmesine yöneliktir.”