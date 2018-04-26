Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmıyor

Share21
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 21

 

Beşiktaş, tatil edilmesinin ardından yeniden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmayacak.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Olaylarda konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.

Reklam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise maçın 3 Mayıs saat 20.30’da Kadıköy’de kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti.

Beşiktaş, maça çıkıp çıkmayacağını belirlemek için bugün toplandı. Siyah-beyazlı kulüp, maça çıkmama kararı aldı.

Reklam

‘Şampiyonluğa inanın’

Beşiktaş, kulübün internet sitesinden açıklama yayınladı: “Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi ‘Fair Play’ (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.

Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz. 

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız. 

Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir.”

‘Olaylı derbi’ soruşturmasında üç kişi tutuklandı

‘Kumpas var’ denen derbi kaldığı yerden ‘seyircisiz’ devam

Derbi soruşturmasında ‘örgütsel yapı’ şüphesi: Gözaltı sayısı 31’e yükseldi

Derbi soruşturmasında 15 gözaltı daha: ‘Örgütsel yapı’ şüphesi araştırılıyor

Derbi soruşturması: Sekiz gözaltı, ‘örgütsel bir yapı’ şüphesiyle genişletildi

Erdoğan’ın gündemi derbi: Güneş’in başını yaran kim bilmiyorum ama alkoliktir

Derbide yaralanan Güneş: Canım değil ama içim acıyor

Erdoğan: Derbide kumpas var

Şenol Güneş’i yaralayan saldırgan: Kaleci küfredince çakmak attım

Yıldırım’a göre olaylı derbi 3 Temmuz’un devamı: Karanlık eller devrede

Şenol Güneş’in başına beş dikiş: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Share21
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 21

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...