Beşiktaş cephesinden Mete Kalkavan’ın yönetimini ‘beğenmeyen’ Antalyaspor başkanına: Yetmediyse dokuz kişi kalsaydık

Beşiktaş’la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’ın yönetimini beğenmeyen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e yanıt, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’ten geldi.

‘Antalyaspor hakemden şikayetçiyse diyecek bir şey yok’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Vincent Aboubakar’ın 64’üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldığı pozisyonun tartışmaya açık olduğunu savunan Güneş, şunları söyledi: “Tartışılır bir pozisyon. Tartışma hep olacaktır. Necip’in tendonuna öyle bir darbe geldi ki. Önümüzde faul olmayan pozisyon, hepsini anlatırsam ben de yüreğimin şişini indiririm. Onu doğru bulmuyorum, o yüzden konuşmayacağım. Gerek de yok. Hakem haksızlığından şikayetçiyse Antalyaspor, diyecek bir şey yok. Demek ki diğer maçları nasıl aldı, öyle düşünmek lazım.”

‘Şafak bey kuralları daha iyi biliyor’

Kamerunlu golcünün gördüğü iki sarı kartın da oyun gereği olduğunu ifade eden tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Topla boğuşurken, topa vururken rakibinin ayağına bastı. İstem dışı yapılan bir hareket ama bastığı için kart gösterdi. Diğerinde kaleci topu attı. Almaya çalışırken ki uzakta bir pozisyondu. Verir vermez, bilmiyorum. Şafak bey daha iyi biliyor. Ben kuralları fazla bilmiyorum. Çok da konuşmak doğru değil. Yani 10 kişi kaldık yetmediyse dokuz kişi kalsaydık keşke. Kazanınca mı hakemler iyi olacak? İnşallah diğer maçları hakem haksızlığı olmadan kazanırlar. Olursa da yine beyanatlarını dinleriz.”

‘Beğenmedim, rahat değildi’

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, maç öncesinde, “Beşiktaşlı kimliğiyle biliniyor” dediği hakem Mete Kalavan’ın yönetimi hakkında karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Kararlarını beğenmedim. Yine kışkırtıcı olacak ama hakem kararlarında rahat değildi” ifadelerini kullanmıştı.