Beşiktaş: Bir futbolcu ve çalışanımızda ‘corona’ çıktı

Beşiktaş, bir futbolcu ve çalışanda corona virüsü çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), salgın nedeniyle ara verilen Süper Lig’in kalan sekiz haftasının 12 Haziran’dan itibaren devam edeceğini duyurmuştu.

Ankaragücü bir futbolcusunda, Fenerbahçe ise Samandıra Can Bartu Tesisi’nde çalışan bir personelde corona virüsü görüldüğünü açıklamıştı.