Beşiktaş belediyesinin yeni başkanı CHP’li aday oldu

Beşiktaş belediye başkanlığına CHP’nin adayı Tahir Doğaç seçildi.

Eski başkan Murat Hazinedar, geçen günlerde İçişleri Bakanlığı’nca hakkındaki bazı soruşturma ve suçlamalar gerekçe gösterilerek görevden alınmıştı.

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Belediye meclisi bugün yeni başkanı seçmek için toplandı. Mecliste 29 koltuk var. CHP’nin 26, AKP’nin iki, İYİ Parti’nin ise bir üyesi bulunuyor.

Başkanlık için CHP meclisin birinci başkan vekili Tahir Doğaç’ı, AKP ise üye İsmail Akyıldız’ı aday gösterdi.

Doğaç, üçte iki çoğunluğu arandığı ilk turda üyelerin 22’sinin oyunu alarak belediyenin yeni başkanı oldu.