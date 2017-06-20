Beşiktaş belediye başkanı, ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ tweet’ini sildirdi, sonra da özür diledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediyesinin ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ notuna ‘açıklık getirdi.’

Belediye, dün İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için binasına astığı gökkuşağı bayrağını ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ diyerek Twitter’dan paylaşmıştı.

Ancak paylaşım saatler sonra silinmişti.

‘Asker’ vurgusu

Yine Twitter’den açıklama yapan belediye başkanı Murat Hazinedar, paylaşımı “Sosyal medyada çalışan bir arkadaşımızın işgüzarlığı” sözleriyle değerlendirdi, kendilerini seven ve takip eden yurttaşlardan özür diledi.

Hazinedar, şunları kaydetti: “Biz sadece Hz. Muhammed Mustafa (SAV) ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerinin peşinde devletimizin ve milletimizin askeri oluruz… İnsanlarımızın değerlerine, kültürlerine, inançlarına ve tercihlerine saygı göstermek Beşiktaş’ımızın ve Beşiktaş Belediyesi’nin en önemli yaşam ve yönetim düsturudur. Bunu gösterirken özenli olmak, abartmamak topluma doğru anlatmak da hassasiyetlerimizin başında gelir… Bu anlayışa uymayan hiçbir davranış, tutum, lisan, yaklaşım bizde karşılık bulmaz. Bu nedenle Beşiktaş Belediyesi’ni ve (beni) temsil etmeyen tweet Ağrı’da bulunduğum sırada öğrenilmiş derhal müdahale edilerek sildirilmiştir. Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize neden olamaz. İnancımız ve toplumsal yaşama bakışımız buna engeldir.”