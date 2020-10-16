Beşiktaş başkanı: Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak her kuruşa sahip çıktık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer sezonunda kulüpten ayrılanlardan daha iyi oyuncular alındığını söyleyerek, “Çoğu transferimizi tarifeli uçakla yaparak Beşiktaş’ın her kuruşuna sahip çıktık” dedi.

Fotoğraf: Twtter

Çebi, dokuz yeni transferle Vodafone Park’ta kameraların karşısına geçti. Bernard Mensah ise karantinada olduğu için etkinlikte yer almadı.

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Şampiyonluğu kovalayacaklarını ve yarışta kendilerinin de olduğunu söyleyen Çebi, “Beşiktaş için algı yaptılar ve transfer yapamadığımızı söylediler. Bu yüzden tüm transferlerimizle karşınızdayız. Transfer yapamadığımız iddialarının doğru olmadığını bu şekilde gösterme ihtiyacı duyduk” dedi.

Çebi, transfer döneminde 8 milyon avro tasarrufta bulunulduğunu söyledi: “Geçmiş yönetimlerden hesap sormak için gelmedik. Sadece yanlışların tespit edilmesi istendi. Fikret Orman’ın ihracı gibi konular mağdur yaratmak için senaryo. Gündemde böyle bir şey yok.”

Teknik direktör Sergen Yalçın’a sitem

Başkanın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin avro kadar kiralama ücreti verdik.

Transferleri ortak kararla yaptık.

Sadece bir santrfor alamadık. Onu da ocak ayında tamamlayacağız.

Biz Sangare denilen futbolcuyu istedik. Başkanın sunduğu rakamlar gerçek dışıydı ve biz de geri çekildik.

Kadro dışı kararlarını teknik heyetin raporu doğrultusunda aldık.

Sergen hocanın onaylamadığı kimseyi almadık. Sergen Yalçın’a bir dahaki sefer sorarsanız, size gerekli cevapları verecektir.

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısındaki 1-0’lık mağlubiyet sonrasında şunları söylemişti: “Yönetim ‘Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz’ diyor, sorumluluk benim üstüme bırakılıyor. Arada benim isteklerim de var. Benim isediklerimi aldıklarını söylemek doğru olmaz.”