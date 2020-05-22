Beşiktaş başkanı Çebi’nin ‘corona’ testi negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin corona virüsü testi negatif çıktı.

Fotoğraf: bjk.com.tr

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 13 Mayıs’ta yapılan testte, başkanın virüse yakalandığı tespit edilmişti.

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Kulübün açıklamasında, bir kez daha test yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’ye 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır.”

Açıklamada, Çebi’nin virüsle ilgili herhangi bir bulgu göstermediği, takip ve izolasyon sürecinin Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda devam edeceği bilgisi verildi.

Yönetim kurulu üyelerine yapılan testlerin de negatif sonuçlandığı belirtildi.