Beşiktaş, Antalyaspor’dan yeni ‘corona’ testi istedi

Beşiktaş kulübü, ilk iki ‘corona’ testi ‘arızalı’ çıkan bu akşamki rakibi Antalyaspor’dan bir kez daha test yaptırmasını istedi. Kulüp, masrafların kendileri tarafından karşılanacağını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Süper Lig’de bugün oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi corona iddialarıyla gündeme gelen rakiplerinden yeniden test isteyen Beşiktaş’tan endişe duyduklarına dair açıklama geldi.

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Antalyaspor’da çok sayıda futbolcunun testi pozitif çıkmıştı. Üçüncü kez yapılan testte sadece bir futbolcu ve bir personelin testi pozitif çıktı ve ilk iki test kitinin ‘arızalı olduğu’ anlaşıldı. Dün saat 15:00’teki uçuşu iptal eden kafile dün gece geç saatlerde İstanbul’a geldi.

Ancak Beşiktaş’ın TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, rakiplerini yeniden Covid-19 testi yaptırmaya davet etti. Erdoğan şunları söyledi: “Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Covid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu.”

Antalyaspor’un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını belirten Erdoğan, test masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını belirterek şöyle devam etti: “A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul’da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Covid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor’un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık.”

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‘Araştırma ve inceleme yapılacak’

Antalyaspor ise Covid-19 test sonuçlarının tutarsız olmasıyla ilgili araştırma ve inceleme yapacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp açıklamasında, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fraport TAV Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme, yönetimimiz tarafından yapılacak, titizlikle takip edilecektir.”