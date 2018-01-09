Beşiktaş-Adalar seferleri ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılıyor

Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferleri ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacak.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre CHP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) ve Adalar belediyesi meclis üyesi Avedis Kevork Hilkat, seferlerle ilgili bugün soru önergesi verdi.

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Önergeyi yanıtlayan AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, “Şehir Hatları genel müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” dedi.

Öte yandan Şehir Hatları, Twitter’dan seferlerinin durdurulduğu yönündeki paylaşılmını da sildi.

‘En büyük sorun ulaşım’

Hilkat, önergesinde Adalar’ın en büyük sorununun ulaşım olduğunu belirterek Şehir Hatları’nın bugüne kadar yaz kış demeden sefer yaptığına, deniz otobüslerinin ise yalnız yazın çalıştığına dikkat çekti.

Hilkat, “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” denerek insanların temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Şehir Hatları’nın Adalar’da yaz-kış yaşayanların beklentilerini karşılayacak biçimde tarifeler düzenlemediğini, aksine kar etmediği gerekçesiyle bazı seferlerin kaldırıldığını kaydetti.