Beşi cezaevinde: Türkiye kadın vekil sıralamasında 186 ülke arasında 132’nci

Türkiye kadın milletvekili sıralamasında 82 kadın vekille 186 ülke arasında 132’nci sırada yer aldı.

Bianet’in paylaştığı BM raporuna göre, tüm dünyada parlamentolarda kadın vekillerin ortalaması 2015’te 22.6 iken, 2016’da 23.4’e çıktı.

Devlet başkanı ve hükümet başkanı kadın ülke sayısı 2015 yılında 19 iken, 2016 yılında da 17’ye düştü.

Türkiye’de mecliste kadın oranı yüzde 14.9

Mecliste kadın oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 41.7’lik oranla İskandinavya.

TBMM’de kadın oranı ise yüzde 14.9. Türkiye 82 kadın vekille 186 ülke arasında 132. sırada yer alıyor. Ancak bu 82 kadın vekilden beşi şu anda cezaevinde.

Türkiye’nin kadın bakan sayısı: Bir

Rapora göre, dünya genelinde kadın bakan sayısı 730’dan 732’ye yükselerek yüzde 18.3 oranına ulaştı.

Kadın bakanların yüzde 14.7’si çevre, doğal kaynaklar ve enerji alanında, yüzde 13.9’u sosyal politikalar, yüzde 13.3’ü aile, çocuk, gençlik, yaşlılar ve engelliler, yüzde 9.2’si ise kadın meseleleri ve cinsiyet eşitliği alanında görev yapıyor.

En az kadın bakan oranının olduğu alanlar ise medya, nüfus ve milli güvenlik.

Bulgaristan, Fransa, Nikaragua, İsveç ve Kanada’da bakanlık düzeyindeki pozisyonların yüzde 50’sinde kadınlar bulunurken, Bulgaristan yüzde 52.9 kadın bakan oranıyla kadınların siyasetteki temsili açısından dünya ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Türkiye ise tek kadın bakanıyla, 193 ülke arasında 168. sırada.