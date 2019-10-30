BES’e otomatik katılanların birikimi 7.5 milyar lira oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılan çalışanların biriktirdiği fonun büyüklüğü 7 milyar 471 milyon lira oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın sitesinde yer alan habere göre, Emeklilik Gözetim Merkezi, BES ve otomatik katılım sistemine (OKS) ilişkin güncel verileri açıkladı.

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Buna göre, Türkiye’de 27 Ekim 2003’te başlayan BES’te toplam büyüklük 115 milyar 818 milyon lirayı buldu. Buna katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı ve OKS’lilerin biriktirdiği fon tutarı dahil edildi.

18 Ekim itibariyle sistemdeki katılımcı sayısının 6 milyon 809 bin 916, BES’ten emekli olan kişi sayısının da 109 bin 863 olduğu belirtildi.

Verilere göre katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon lira, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira oldu.

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OKS’deki çalışan sayısınınsa 5 milyon 313 bine dayandığı, bu çalışanların biriktirdiği fonunda 7 milyar 471 milyon lira olduğu kaydedildi.

OKS kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibariyle sisteme dahil edildi.