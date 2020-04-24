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Yaramazlara biraz batar!

BES’e döviz cinsinden ödemelere devlet katısı yüzde 10’a indirildi

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yabancı para cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı yüzde 10 olarak belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına BES hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran yüzde 10 olacak.

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Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununun ek. 1. maddesinde, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payı yüzde 25 olarak belirtiliyor. Mart ayında maddeye eklenen bir cümleyle, cumhurbaşkanına, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirme yetkisi verilmişti.

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