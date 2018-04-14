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Yaramazlara biraz batar!

Beş yıllık inşaatta sona gelindi: Çamlıca Camii, iki ay sonra ibadete açılıyor

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İstanbul’un birçok noktasından görülebilen Üsküdar’daki Çamlıca Camii, 58 gün sonra ibadete açılacak.

Fotoğraflar: DHA

Temeli 6 Ağustos 2013’te atılan cami inşaatı, tam 57 aydır sürüyor. Yapımında sona gelinen cami, 125 bin metrekarelik alana kurulu.

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Ana kubbesi 72 metre yükseliğinde ve 35 metre çapında. Cami, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Camide dördü 107, ikisi de 90’ar metrelik altı minare var. Aynı anda 63 bin kişi ibadet edebilecek.

Herhangi bir afet anında ise cami 100 bin kişiyi ağırlayabilecek. 3 bin 500 araçlık bir otopark da inşa ediliyor.

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‘1500 kişi çalışıyor’

Cami inşaatında sona gelindi. Çevredeki iskeleler kaldırılırken, el yapımı süslemeler de görülmeye başladı. Cami, 58 gün sonra Kadir gecesinde ibadete açılacak

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, inşaatta 1500 kişinin aralıksız çalıştığını belirterek caminin yüzde 95’inin yapıldığını söyledi.

Külünk şu bilgileri verdi: “Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde Kadir gecesi camiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu anda dev kubbenin altında kurulan iskeleler sökülmeye başlandı. Şu anda caminin her tarafından da çalışma eş zamanlı olarak devam ediyor.”

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