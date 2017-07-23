Beş yılın ardından: Haneke’nin yeni filminden ilk fragman

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Dünyaca ünlü Avusturyalı yönetmen Michael Haneke’nin beş yıl sonra çektiği yeni filminden ilk fragman yayınlandı.

‘Happy End’ adlı film, Fransa’nın kuzeyinde yaşayan burjuva bir ailenin hayatını konu ederken, aynı zamanda günümüzün siyasi koşulları ve sorunlarını da ele alıyor.

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Isabelle Huppert‘in yanı sıra, Toby Jones, Jean-Louis Trintignant, Laura Verlinden ve Mathieu Kassovitz gibi isimler yer aldığı film 13 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Haneke, 2012’de ‘Amour,’ 2009’da da ‘Das weisse Band’ ile Altın Palmiye almış, 2001’de de ‘The Piano Teacher’ ile jüri özel ödülüne layık görülmüştü.