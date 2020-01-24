Beş yılda ‘sahte içki’den 228 kişi öldü

Son beş yılda ‘metil alkol’ün kullanıldığı sahte içki nedeniyle 228 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yazılı olarak yanıtladı.

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Buna göre 2016-2018 yıllarındaki 157 operasyonda 2 milyon 614 bin 845 litre kaçak içki bulundu. 5 bin 786 şüpheliye adli işlem yapılırken, 50 kişi tutuklandı.

Sahte içkiler merdivenaltı diye tabir edilen atölye ve depolarda kaçak olarak, standartlara uygun olmayan şekilde üretiliyor. Sahte içkilerde orijinalinin aksin etil değil metil alkol kullanılıyor. Yılbaşının da etkisiyle son aylarda kaçak içki üretenlere yönelik operasyonlar da hız kazanmıştı.